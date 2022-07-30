В Энергодаре сообщили об обстреле ВСУ колонны с гуманитарным грузом Глава ВГА Запорожья: ВСУ атаковали колонну автомобилей с гуманитарным грузом

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ атаковали колонну автомобилей с гуманитарным грузом для жителей Энергодара, пострадавших нет, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, в результате ракетного удара уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС.

Сегодня ночью украинские вооруженные формирования с использованием БЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами, нанесли удар по автомобилям гуманитарной колонны, находящейся на месте стоянки отдыха водителей, — сообщил он.

Ранее представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара подчеркнул, что украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по населенному пункту, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. По его данным, в результате удара никто не пострадал, однако повреждения получил жилой дом.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе.