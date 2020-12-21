В ЕК спрогнозировали окончание пандемии в Европе в конце 2021 года

https://static.news.ru/photo/66ba8e74-43d3-11eb-b2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавируса нового типа в Европе станет возможно взять под контроль к концу 2021 года, считают в Еврокомиссии (ЕК).

В ЕК пояснили, что это станет возможным, когда более 70% населения будут обладать защитой от заболевания, полученной, в частности, в результате вакцинации, передаёт РИА Новости.

21 декабря ЕК допустила на рынок Евросоюза препарат для вакцинации от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. Могут получить одобрение властей ЕС в ближайшее время и другие вакцины, если они окажутся безопасными и действенными, добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В зависимости от темпов вакцинации и естественных инфекций к концу 2021 года пандемия в Европе может быть под контролем, — резюмировали в ЕК.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что в настоящее время нет доказательств, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, способен усиливать тяжесть заболевания, писал NEWS.ru.