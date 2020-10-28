В ЕК предрекли «гибель миллионов» из-за ошибок в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d2200f2-1933-11eb-9f84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Strauch/dpa/Global Look Press

Ситуация с коронавирусом в Европе может так и не нормализоваться, и могут погибнуть миллионы людей, если продолжать полагаться на выработку коллективного иммунитета от коронавируса. Такое мнение выразил советник главы Еврокомиссии Петер Пиот.

Расчёт на выработку коллективного иммунитета от коронавируса потребовал бы огромных жертв и длительного времени, погибли бы миллионы людей, — цитирует ТАСС Пиота.

Единственным выходом из положения, по мнению советника главы ЕК, является вакцина. При этом он согласился, что смертность по сравнению с первой волной пандемии снизилась, но связано это с тем, что врачи научились лучше справляться с заболеванием.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила о необходимости принятия новых мер из-за нарастающей второй волны коронавирусной инфекции.