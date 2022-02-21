Нармилиция ДНР: Украина начала реализовывать план по вторжению в Донбасс

На территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики проникли две диверсионные группы, сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, украинские военные начали реализовывать план по вторжению в Донбасс. Целью диверсантов был подрыв ракетно-артиллерийских складов. В настоящее время идёт поиск злоумышленников.

Басурин отметил, что ВСУ отрабатывают план в Луганском и Мариупольском направлениях.

Утром начался массированный обстрел населённого пункта Коминтерново. В этот момент было проникновение двух диверсионных групп вглубь территории нашей республики. Одной задачей группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, что было осуществлено. Вторая группа выдвинулась в направлении на Новоазовское (около 15 км от границы РФ. — NEWS.ru), — сообщил он.

Басурин ранее заявлял, что их разведке удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля. Он также добавил, что в результате наступления на ДНР уже есть погибшие и раненые.

По данным Народной милиции ДНР, с начала эскалации конфликта в республике было зафиксировано пять диверсий, совершённых украинскими военными и националистами.