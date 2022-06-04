В ДНР заработал первый банк из России Российский Промсвязьбанк начал работу на территории ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из крупнейших российских банков — Промсвязьбанк — начал работу в ДНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее постановление Государственного комитета обороны (ГКО) республики. Организация приобрела право на работу с открытием и ведением счетов, а также кредитованием.

Право предоставления банковских и иных финансовых услуг, в том числе кредитование юридических и физических лиц, открытия и ведения банковских счетов и так далее на территории ДНР приобретает Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (РФ, Москва), — говорится в сообщении.

Ряд источников ранее сообщали, что Промсвязьбанк намерен начать работу и в ЛНР. Отмечалось, что власти республики утвердили это решение.

4 мая Промсвязьбанк начал работу в Крыму и Севастополе. Представители кредитной организации указали, что намерены в кратчайшие сроки открыть в Севастополе центр IT-разработки, что позволит создать до 150 новых рабочих мест и снизить отток юных специалистов в города с крупными IT-компаниями.

Политолог Михаил Литвинов подчеркнул, что такое решение усилит экономический потенциал региона, поможет пополнить его бюджет и создаст новые банковские предложения жителям.