В ДНР сообщили о срыве наступления ВСУ под Харьковом

Фото: dan-news.info

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал о срыве наступления бойцов ВСУ, которые планировали прорвать оборону в направлении Купянска. В своем Telegram-канале он уточнил, что 7 сентября разведчики обнаружили сосредоточение личного состава (2,5 тысячи солдат), танков, БМП и САУ армии Украины в районе села Серебрянка. По словам Безсонова, в группировку входило множество иностранных наемников.

Согласно радиоперехватам, в нее входило много иностранных наемников. Возможно эта группировка должна была ударить с юга по направлению Купянска вчера на рассвете. Однако в ночь с 7-го на 8-ое сентября наша артиллерия и авиация нанесли ей огневое поражение. Теперь они никуда и никогда не выдвинутся, — заявил Безсонов.

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что часть киевских войск, участвовавших в контрнаступлении на Херсонскую область, взяли в плен. По его словам, украинские власти не считаются с погибшими и уже с 29 августа потеряли свыше трех тысяч человек. Стремоусов добавил, что контрнаступление было «распиарено» в СМИ, однако на практике оказалось «утопией» и «самоубийством» и потерпело крах.

Министерство обороны России ранее сообщало, что попытки контрнаступления отбиваются. По данным военного ведомства, украинская сторона несет серьезные потери в живой силе и технике.