В ДНР сообщили о бое с украинскими диверсантами у российской границы

В самопровозглашённой Донецкой народной республике идёт операция по уничтожению групп ВСУ, пытавшихся выйти к границе с Россией. Бои идут в районе Новоазовска, передаёт РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся критической. С начала суток ВСУ 32 раза открывали огонь по территории ДНР с применением 122-мм артиллерии, 120 и 82-мм миномётов, выпустив 324 снаряда и мины. Всего по территории республики было выпущено более 413 снарядов, мин и гранат. Под обстрелы попали районы 22 населённых пунктов.

Как заявлял ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, вглубь территории ДНР проникли две диверсионные группы. Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, что было осуществлено. Вторая группа выдвинулась в направлении на Новоазовское.

19 февраля сообщалось, что подконтрольные Киеву силы открыли огонь по району Васильевка, в котором расположены электроподстанция и насосная станция. В результате нанесённых повреждений село было обесточено, под угрозу поставлена работа пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водоснабжением более 40 населённых пунктов. В результате власти республики объявили ЧС государственного уровня.