В ДНР рассказали об «азовце», угрожавшем убить мать Кадырова RTVI: угрожавший убить мать Кадырова лейтенант «Азова» Касаткин находится в колонии в ДНР

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, который во время боев за «Азовсталь» угрожал убить мать Рамзана Кадырова и изнасиловать его детей, находится в заключении, рассказал RTVI источник в руководстве ДНР. Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о смерти Касаткина.

Касаткин находится в Волновахской колонии № 120. Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание <...>. Никаких жалоб от него не поступало, — сообщил источник.

Лейтенант нацбатальона «Азов» Давид Касаткин сдался в плен после боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе. До этого он выкладывал видео, на одном из которых оскорбляет главу Чечни Рамзана Кадырова, называет его «свиньей» и «шайтаном», требует, чтобы тот замолчал, угрожает отрезать его матери голову и изнасиловать дочерей. После того, как Касаткин оказался в плену, в Telegram-каналах появились сообщения, что его вывезли в СИЗО Грозного на беседу к Рамзану Кадырову, а впоследствии он якобы умер от остановки сердца по пути в Грозный.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что бойцы республики в Донбассе уже узнали о создании нового подразделения нацбатальона «Азов» в Харькове и выразили готовность «снести» его «с огромным аппетитом», если поступит такой приказ. Дудаев назвал создание новых подразделений противника хорошим стимулом для чеченских бойцов.