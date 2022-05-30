Чеченские бойцы заявили о готовности уничтожить новое подразделение «Азова»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил РИА Новости, что бойцы республики в Донбассе уже узнали о создании нового подразделения нацбатальона «Азов» в Харькове. По его словам, они выразили готовность «снести» его «с огромным аппетитом», если поступит такой приказ.

Для наших бойцов никакой проблемы не составило справиться с этими шайтанами и последователями сатанизма в Мариуполе, наши бойцы это сделали с огромным аппетитом, — заявил Дудаев.

Он отметил, что создание новых подразделений противника — это хороший стимул для чеченских бойцов.