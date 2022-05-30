Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил РИА Новости, что бойцы республики в Донбассе уже узнали о создании нового подразделения нацбатальона «Азов» в Харькове. По его словам, они выразили готовность «снести» его «с огромным аппетитом», если поступит такой приказ.
Для наших бойцов никакой проблемы не составило справиться с этими шайтанами и последователями сатанизма в Мариуполе, наши бойцы это сделали с огромным аппетитом, — заявил Дудаев.
Он отметил, что создание новых подразделений противника — это хороший стимул для чеченских бойцов.
Они с удовольствием и с огромными аппетитом, если такой приказ поступит и будет поставлена задача верховным главнокомандующим, нет никаких сомнений, они могут снести без всяких проблем любые подразделения азовцев. Я уверен, что наши бойцы, <...> до них дошла информация, что где-то на горизонте создали какое-то подразделение сатанистов, и они, я так думаю, уже фокус перенаправили тоже. Уже, может быть, планируют, при поступлении приказа какие боевые действия они предпримут, — подчеркнул министр.