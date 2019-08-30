Бюст первого главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика.
Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.
Он был отцом для солдат. За ним шли. Шли, твёрдо веря [в то], что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели и задачи, и ровно так мы собираемся поступать, — цитирует Пушилина «Интерфакс».
Церемонию также посетил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он заверил, что виновные в гибели Захарченко будут найдены и наказаны.