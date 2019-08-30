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Бюст первого главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика.

Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.

Он был отцом для солдат. За ним шли. Шли, твёрдо веря [в то], что делают. Это обязывает нас продолжить его начинания, реализовать его цели и задачи, и ровно так мы собираемся поступать, — цитирует Пушилина « Интерфакс ».

Церемонию также посетил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он заверил, что виновные в гибели Захарченко будут найдены и наказаны.

#Донецк сегодня #ДНР

Аллея Славы Парк Ленинского Комсомола

Возложение цветов у бюста Первого Главы Республики #Захарченко pic.twitter.com/p7rtBi0VXC — Svetlana (@Lana_mem) 31 august 2019

На мероприятии также присутствовали делегации из Абхазии, Южной Осетии и России.

Лидер ДНР погиб в августе 2018 года в результате теракта в центре Донецка. Как писал News.ru, следствие установило личности причастных к этом преступлению.

Ранее имя Александра Захарченко получила площадь перед домом правительства республики.