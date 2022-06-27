В ДНР могут отменить смертную казнь после окончания военных действий Народный совет ДНР: в республике могут отменить смертную казнь после окончания военных действий

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Табличка на здании Верховного суда ДНР, где были приговорены к смертной казни гражданин Марокко Саадун Брагим и граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин

Народный совет Донецкой Народной Республики допустил, что после окончания на ее территории вооруженного конфликта в ДНР будет отменена смертная казнь, однако это может произойти только после трибуналов над военными преступниками. С таким заявлением в беседе с ТАСС выступила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины — Российской Федерации. Тогда нам как законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР, а мы уже будем работать и жить в соответствии с УК РФ, — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что если к моменту окончания военных действий условия для вступления ДНР в состав России еще не сложатся, то вопрос о высшей мере наказания все равно будет рассматриваться. Решение об этом будет приниматься на основе нескольких международных конвенций.

Шишкина поделилась, что с того момента, как на территории ДНР ввели смертную казнь, в республике регулярно проходят обсуждения этого шага. Часто появляется мнение, что на казнь нужно ввести мораторий. Такое решение пришло бы в гармонию не только с нормами международного права, но и с законодательством в России. Однако, как добавила Шишкина, на текущий момент в республике идут военные действия, и некоторые люди становятся виновниками ужасающих преступлений. В такой ситуации, уверена она, отменять смертную казнь и позволять противнику расслабиться просто нельзя.

В Донецкой Народной Республике могут казнить троих иностранных наемников, двое из них британцы, еще один — выходец из Марокко. Все они принимали участие в военных действиях на стороне украинской армии. Европейский суд по правам человека потребовал от России не применять казнь ко всем троим, однако в Москве ответили, что иностранцы попали в плен в ДНР. Значит, подчеркнули представители РФ, европейцы должны обсуждать этот вопрос с Донецком и Луганском.