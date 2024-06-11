В Дании задержали подозреваемую в шпионаже россиянку РЕТ: в Дании задержана россиянка, подозреваемая в связях с разведкой РФ

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Гражданка России, подозреваемая в «содействии российской разведслужбе», задержана в Дании, передает телекомпания Danmarks Radio со ссылкой на местную службу безопасности (РЕТ). Отмечается, что задержание произошло на острове Зеландия и связано с «денежными потоками из российских госфондов».

По данным телекомпании, девушку заподозрили в «обеспечении иностранной разведслужбе возможности действовать в Дании». Ожидается, что россиянку отпустят после допроса.

Дело имеет отношение к истории, рассказанной рядом европейских СМИ, о российском государственном фонде и не связано с выборами в Европарламент, — говорится в комментарии РЕТ.

Ранее спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. Подозреваемые собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Задержанные признали свою вину, уточнили силовики.

В региональном УФСБ подчеркнули, что удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения. Задержанные сотрудничают и помогают установить других украинских агентов.