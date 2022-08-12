В Черногории неизвестный расстрелял случайных прохожих

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Полиция Черногории

Неизвестный открыл стрельбу по случайным прохожим в городе Цетине в Черногории, сообщает портал In4s. Несколько человек были убиты, в том числе пострадали дети. По данным портала, получил ранение полицейский, сам же стрелок погиб.

Стрельба произошла в поселке Медовина. Сообщается, что преступник шел по улицам, расстреливая встречных местных жителей. По некоторым данным, он также не давал оказать помощь раненым.

Личность нападавшего не раскрывается, официальных данных о произошедшем еще нет. По сообщениям местных СМИ, в результате нападения могли погибнуть до 10 человек.

10 августа полицейские открыли огонь на территории французского аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Как сообщается, силовики применили оружие против мужчины, угрожавшего им ножом. У злоумышленника несколько раз требовали положить на пол режущий предмет, однако он проигнорировал просьбу.

Полицейские, увидев, что мужчина направляется к ним с «угрожающим видом», открыли огонь и ранили его. Префектура полиции Парижа позже сообщила, что нападавший мертв.