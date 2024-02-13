В Чехии захотели ввести вечный запрет на выдачу виз россиянам и белорусам МИД Чехии призвал продлить запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии

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МИД Чехии предложил правительству продлить на неограниченный период действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, сообщило агентство ЧТК. Ограничение, как уточняется, было введено после начала военных действий на Украине на период до конца марта этого года.

Нынешний запрет был введен сразу после 24 февраля 2022 года и действует до 31 марта нынешнего года. При этом дипведомство предложило выдать новое распоряжение о запрете на выдачу виз и разрешений на проживание для граждан РФ и Белоруссии без ограничения срока его действия, — отметили авторы агентства.

Ранее в Евросоюзе предложили ограничить передвижения дипломатов из России в рамках нового пакета антироссийских санкций. С этой инициативой выступила Чехия, власти которой считают, что российские дипломаты обязаны находиться лишь в стране аккредитации.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что живущие в странах Европы россияне должны жить под пристальным вниманием спецслужб. По словам главы государства, это необходимо даже в том случае, если они открыто не поддерживают спецоперацию России на Украине. В качестве примера чешский лидер привел интернирование японцев в США в годы Второй мировой войны.