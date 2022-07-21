В Чехии взорвался крупнейший в стране НПЗ В Чехии произошел взрыв на НПЗ в городе Литвинов, четверо пострадавших

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В ночь на 21 июля произошел взрыв на нефтехимическом заводе в городе Литвинов на cевере Чехии, вблизи границы с ФРГ, пишет České noviny со ссылкой на представителя региональной спасательной службы. Сообщается, что четверо рабочих пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Его вертолетом доставили в больницу Праги, остальных забрали бригады скорой помощи.

Четыре человека были ранены. Один из них серьезно, он был доставлен вертолетом в Прагу, — сказал источник.

По информации издания, причиной взрыва стала техническая неисправность установки гидрокрекинга. Уточняется, что основная часть предприятия не пострадала и продолжает работу. На место происшествия прибыли девять пожарных расчетов. Огонь уже удалось ликвидировать. Полиция начала расследование, добавили авторы публикации.

Предприятие принадлежит компании Orlen Unipetrol и занимается переработкой сырой нефти, а также производством и продажей топлива, пластмасс и удобрений.

Этой же ночью взрыв прогремел в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Происшествие случилось на территории жилого комплекса. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество и характер ранений не уточняются.