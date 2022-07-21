Взрыв прогремел в Харбине на северо-востоке Китая Взрыв прогремел в Харбине на северо-востоке Китая, есть пострадавшие

Фото: Социальные сети

Взрыв прогремел в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Есть пострадавшие. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Инцидент произошёл 21 июля в районе Сянфан города Харбин в 05:40 по местному времени (04:40 по Москве). Взрыв зафиксирован на территории жилого комплекса. По предварительным данным, есть пострадавшие. Их количество и характер ранений не уточняется.

В результате взрыва часть квартир была повреждена. На месте происшествия работают спасатели.

Причины взрыва устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Китае в результате взрыва частично обрушилось шестиэтажное жилое здание. Инцидент произошёл в городе Тяньцзинь на севере страны.