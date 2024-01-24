В Чехии произошла смертельная авария с участием поезда и фуры В Чехии машинист поезда погиб при столкновении состава с фурой

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Машинист поезда погиб и еще 15 человека пострадали в результате столкновения пассажирского состава с фурой в Чехии, сообщила компания «Чешские железные дроги» в соцсети Twitter (X). По ее данным, грузовой автомобиль перекрыл путь поезду на железнодорожном переезде.

В среду произошло столкновение поезда IC 546 с грузовым автомобилем. Погиб наш коллега, машинист поезда. Автомобиль перекрыл поезду путь на железнодорожном переезде, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке железной дороги, где произошло ДТП, движение поездов остановлено на весь день. Согласно предварительной информации, ранения получили 15 пассажиров поезда.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись на участке Чикаленгка — Хаурпугур на острове Ява в Индонезии. Авария унесла жизни троих сотрудников железной дороги, рассказал начальник отдела по связям с общественностью полиции Западной Явы Комбес Ибрагим Томпо. Тем временем индонезийские СМИ сообщили еще об одной погибшей женщине и 28 человек пострадавших.

До этого грузовой поезд столкнулся с автомобилем в Амурском районе Хабаровского края. В результате происшествия локомотив вышел из колеи пути, при этом опрокидывания удалось избежать.