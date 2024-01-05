Два пассажирских поезда столкнулись в Индонезии Минимум три человека погибли при столкновении поездов в Индонезии

Фото: Septianjar Muharam/XinHua/Global Look Press

Два пассажирских поезда столкнулись на участке Чикаленгка — Хаурпугур на острове Ява в Индонезии, сообщает телеканал Kompas TV. Авария унесла жизни троих сотрудников железной дороги, рассказал начальник отдела по связям с общественностью полиции Западной Явы Комбес Ибрагим Томпо. Тем временем индонезийский портал Tribun сообщил еще об одной погибшей женщине.

Жертвами стали три человека, а именно: машинист поезда, помощник машиниста и стюард, — сказал он.

Tribun со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Западной Явы Бея Махмудина сообщает, что в результате происшествия погибла женщина, еще 28 человек пострадали. Общее число пассажиров в обоих поездах составило 478 человек.

По предварительным данным, составы столкнулись в 06:03 по местному времени (02:03 мск). Власти направили тяжелую технику для расчистки путей и эвакуации пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет береговой охраны Японии, который столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту Ханэда, не получал разрешения на взлет. Еще одним фактором аварии могла стать неисправная работа сигнальных огней на взлетно-посадочной полосе.