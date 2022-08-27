В Чехии предупредили об угрозе революции в Евросоюзе Чешский министр Блажек заявил об угрозе революции в ЕС из-за энергетического кризиса

Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Прага, Чехия

Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает Евросоюзу революцией. По его словам, в самой Чехии под угрозой оказалась политическая система, сообщает iDNES.cz.

Чиновник считает, что драматичнее ситуации, чем сейчас, не было в социальной и политической сфере с 1989 года.

Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго, — подчеркнул Блажек.

Он добавил, что революция угрожает Евросоюзу как таковому.

В Чехии резкий скачок цен на электроэнергию и газ повысил у населения спрос на камины. Он вырос по сравнению с летом прошлого года в десять раз. Быстро растет спрос на дрова и цены на них.

Ранее стало известно, что в Европе придумали, как не замерзнуть без газа из России. Так, за полгода немцы приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросли продажи обогревателей и в Швейцарии. Британцы купили почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год.