Business Insider: в Европе придумали, как не замерзнуть без газа из России Business Insider: в Европе в жару выросли продажи электроодеял и обогревателей

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Продажи электроодеял и переносных обогревателей выросли в Европе, несмотря на жару. С их помощью европейцы надеются пережить зиму на фоне отсутствия поставок российского газа, сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что за полгода немцы приобрели на 35% больше обогревателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросли продажи обогревателей и в Швейцарии. Британцы купили почти в 13 раз больше одеял с электрическим подогревом, чем за весь 2021 год.

В Business Insider подчеркнули, что европейцы находят способы обогреваться предстоящей зимой так, чтобы не включать системы отопления в домах. Они стараются следовать призыву властей «обогревать человека, а не дом».

Ранее стало известно, что президент Словакии Зузана Чапутова заявила: большинство граждан страны задаются вопросом, как им пережить грядущую зиму из-за растущих цен на коммунальные услуги. Чапутова добавила, что зимы опасаются и местные власти. По ее словам, они максимально используют все свои резервы.