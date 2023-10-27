В Чехии археологи нашли останки солдат Красной армии

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В Чехии археологи во время раскопок в лесу под Брно нашли останки солдат Красной армии, пишет EADaily. Котелок времен Второй мировой войны при помощи металлоискателя обнаружил поисковик-любитель, под ним находились человеческие кости. Мужчина сообщил об этом ученым.

Руководитель исследовательской группы Иржи Кала рассказал, что к раскопкам были также привлечены полицейские пиротехники.

Поскольку на месте также можно было найти боеприпасы, мы сообщили об обнаружении захоронения полицейским пиротехникам, которые изъяли с места боеприпасы для винтовки. К удивлению археологов, останки, находившиеся под немецким котелком, принадлежали не немецким солдатам, а бойцам Красной армии, — отметил Кала.

Он пояснил, что были найдены фрагменты экипировки и оружия, амуниция и русский наручный компас. При этом сам Кала считает странным, что полевая могила осталась незамеченной, так как СССР всегда тщательно занимался вопросом эксгумации погибших бойцов. О найденных останках сообщили в Министерство обороны. После изучения костей и предметов информацию передадут российской стороне. Планируется, что останки захоронят на одном из военных кладбищ.

Поисковые отряды ранее нашли в Ленобласти в полутора километрах от города Волосово массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. На том месте находился немецкий концлагерь ДУЛАГ-102.