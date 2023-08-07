В Ленобласти нашли около двух тысяч трупов на месте бывшего концлагеря СК сообщил, что в Ленобласти нашли массовое захоронение на месте бывшего концлагеря

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поисковые отряды нашли в Ленобласти в полутора километрах от города Волосово массовое захоронение времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, ранее на том месте находился немецкий концлагерь ДУЛАГ-102. Всего там может находиться около двух тысяч трупов, уточнили в СК.

В 1,5 км от города Волосово Ленинградской области обнаружено массовое захоронение времен Великой отечественной войны. Предположительно, в указанном месте находятся расстрелянные заключенные ДУЛАГ-102. По архивным документам, в данном месте может находиться около 2000 человек. <...> Следственными органами СК РФ по Ленинградской области проводится доследственная проверка, — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов уже извлекли с места массового захоронения костные останки около 100 человек. В СК уточнили, что на месте были найдены в том числе детские останки. Кроме этого, на экспертизу были переданы фрагменты личных вещей и одежды покойных. Следователи намерены раскрыть личности погибших, а также причины их смертей.

Ранее в подмосковном Ступино археологи обнаружили место массового захоронения детей и подростков. Исследователи провели анализ и выяснили, что могильник со множеством костей создали в первом тысячелетии нашей эры — в IV–VI веках.