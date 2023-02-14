В Германии призвали прекратить поставки кассетного оружия ВСУ Депутат бундестага Дагдален призвала прекратить поставки кассетных боеприпасов ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Германии следует отказаться от поставок ВСУ кассетных боеприпасов и систем вооружения, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен. Такое заявление она сделала в ходе заседания, стенограмму которого изучила Lenta.ru. Дагдален уточнила, что поставка подобного типа оружия является незаконной согласно международному договору, который был подписан 108 странами.

Может ли федеральное правительство исключить возможность стрельбы кассетными боеприпасами из систем вооружения, поставленных Германией на Украину? <...> Украина, в отличие от Германии, не подписала и не ратифицировала Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую применение, разработку, производство, приобретение, накопление запасов, хранение и передачу кассетных боеприпасов, — уточнила депутат в ходе заседания.

Согласно Конвенции по кассетным боеприпасам, страны-участницы обязались их не применять, не разрабатывать, не хранить и не передавать другим странам. Документ вступил в действие в 2010 году.

Парламентский госсекретарь Министерства обороны Германии Томас Хитшлер ответил на заявление Дагдален. Он уточнил, что Германия действительно поставляет кассетные боеприпасы, но о случаях нарушения Конвенции правительству «ничего не известно».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил обсуждение поставок истребителей Киеву. Он добавил, что Блок поставляет и будет поставлять ВСУ все более сложную военную технику, но при этом по-прежнему не считает себя участником конфликта.