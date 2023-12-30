В Британии заявили о патовой ситуации для Зеленского в конце 2023 года Sky News: Зеленский оказался в патовой ситуации в конце 2023 года

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации по итогам 2023 года, заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл в статье для Sky News. По его словам, год, начавшийся с оптимизма, завершается для Киева довольно печально — на поле боя Вооруженные силы Украины терпят крах, а западная поддержка иссякает.

Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного, — заявил Белл.

Российская армия тем временем добивается значительных успехов, которые свидетельствуют, что в будущем ситуация будет складываться в пользу России, добавил он. По словам эксперта, ключевым показателем успеха в данном случае является количество захваченных территорий, в чем Украина явно не преуспела.

Ранее американское издание Responsible Statecraft заявило, что Зеленский по итогам 2023 года оказался в изоляции. По его информации, президент Украины остался без поддержки почти всех ключевых союзников. Прежде всего речь идет о США, которые заметно сменили риторику по данному вопросу, говорится в материале.