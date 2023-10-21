В Британии заявили о неэффективности ракет ATACMS, обманутых ВС России Spectator: американские ракеты ATACMS оказались неэффективными против ВС России

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Американские ракеты ATACMS, переданные Вооруженным силам Украины, оказались крайне неэффективными из-за контрмер ВС РФ, пишет британское издание Spectator. Российские военные обманывают и перехватывают снаряды, которым так и не удается достигнуть конечной цели, говорится в публикации.

Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель, — отметил журнал.

Россия демонстрирует уникальную способность адаптироваться к любому виду оружия, пишет издание. Для ВС РФ не страшны ни ракеты дальнего радиуса действия, ни морские беспилотники.

Авторы материала уверены, что помощь Запада и новые поставки вооружения украинской армии не изменят ход конфликта. По их словам, наступление ВСУ можно считать провальным. Бойцы получили отпор, при этом не достигнув своих целей.

Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что против американских снарядов ВС России применяют гиперзвуковое оружие «Кинжал». Удары наносятся по пусковым установкам и складам с ракетами. Их местоположение вычисляют подразделения разведки.