В Британии выставили на улицу многодетную семью украинских беженцев Daily Mail: британский офицер Мальстер выгнал на улицу украинскую семью с пятью детьми

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британский офицер выгнал семью украинских беженцев с пятью детьми, которым прежде дал приют в своем доме. Случай произошел в городе Фэрхем в графстве Хэмпшир, сообщает The Daily Mail.

Издание отмечает, что девять украинских беженцев, включая пятерых детей и двух пожилых женщин из Киева, перебралась в Британию после недолгого пребывания в Польше.

По словам главы украинской семьи Максима Хирика их приютили Дадли и Келли Мальстер, рассчитывавшие на государственную программу поддержки. Британцы отнеслись к беженцам с теплотой и гостеприимством, но уже через несколько недель без предупреждения Мальстеры разорвали соглашение о предоставлении жилья. Украинцев предупредили, что следует покинуть дом.

Они просто перестали с нами разговаривать, и мы получили письмо, в котором говорилось, что нас выселяют <...>. Они также отключили интернет, поэтому нам трудно писать по электронной почте и общаться. Хозяин бессердечен, — считает Хирик.

Издание выяснило, что 40-летний владелец дома Дадли Мальстер является старшим офицером Королевского флота. В его семье двое детей. Свое решение относительно украинцев он так и не пояснил. В Совете графства Хэмпшир беженцам пообещали, что ищут для них новый дом.

Ранее стало известно, что Польша с 1 июля свернула социальную программу, в рамках которой выплачивалось пособие гражданам страны, приютившим беженцев с Украины. Прекращение выплат по 40 злотых (около $9) в сутки на человека власти объяснили тем, что украинцы уже могут начать работать и сами себя содержать.