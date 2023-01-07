i: китайский датчик слежения найден в британской правительственной машине

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Китайский датчик слежения был найден в одном из автомобилей, которые используют члены правительства и высокопоставленные дипломаты Великобритании, пишет i. Сотрудники спецслужб Соединенного Королевства полагают, что к установке подобных устройств могут быть причастны китайские разведчики.

Представитель британской контрразведки в разговоре с газетой отметил, что из-за растущих опасений официальных лиц Великобритании по поводу возможной слежки машины чиновников были тщательно проверены и «разобраны по винтику». В результате была найдена сим-карта, передающая данные о своих координатах.

Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности. Это можно медленно и методично делать на протяжении очень, очень долгого времени. В этом заключается уязвимость, — заявил один из собеседников.

Другой источник сообщил i, что информацию о перемещениях британских министров и дипломатов могли получать не только в КНР, но и в России.

Экс-глава Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит заявил изданию, что Лондон может включить Китай в список потенциальных угроз для безопасности Соединенного Королевства.

Определенно пришло время пересмотреть комплексный обзор (вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. — NEWS.ru) и объявить в нем Китай системной угрозой для страны, — заявил он.

По информации i, сим-карты устанавливаются в различные компоненты многих современных машин, чтобы передавать производителю информацию о работе автомобилей. Электронные блоки управления машин также могут содержать сим-карты и нередко поставляются из КНР. По данным i, компоненты автомобилей не вскрывают перед перед их установкой в машины на заводах ввиду возможных нарушений гарантий и коммерческих договоров с поставщиками.

По данным британских журналистов, ранее такие автомобильные бренды, как BMW, Jaguar Land Rover, Volkswagen и Volvo, заключили соглашения о сотрудничестве с китайской компанией Unicom для оснащения автомобилей устройствами связи пятого поколения. В 2021 году Unicom включили в санкционный список Вашингтона и признали угрозой нацбезопасности США.

При этом представители Jaguar Land Rover в разговоре с изданием подчеркнули, что у них нет поводов сомневаться в безопасности собственных машин. В Volkswagen назвали вопрос обеспечения безопасности клиентов приоритетным.

Ранее газета Documento отмечала, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис организовал слежку за политиками, бизнесменами и журналистами и прослушку их разговоров. По информации издания, была сформирована целая сеть наблюдателей.