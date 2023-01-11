В Британии рассказали, как в НАТО нарушили обещание по Украине Британский политолог Каннингем: страны НАТО нарушили обещание не поставлять Украине танки

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

БМП Marder

Британский политолог и журналист Финиан Каннингем заявил, что ключевые страны НАТО нарушили обещание не поставлять Украине наступательную бронетехнику. В статье для издания Strategic Culture он подтвердил свое мнения последними заявлениями ряда стран Альянса о поставках Киеву вооружений.

Каннингем отметил, что сценарий, при котором немецкие танки въезжают на территорию Украины для борьбы с Россией, еще недавно можно было считать нереальным. Сегодня именно по такому сценарию движется опосредованная война НАТО против России, считает он.

Автор публикации напомнил, что США решили передать украинской армии 50 БМП Bradley, затем Германия пообещала поставить 40 БМП Marder, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправит на Украину легкие танки AMX-10 RC. Политолог указал на то, что прежде перечисленные страны называли поставку танков Киеву безрассудной эскалацией, которая способна привести к третьей мировой войне.

Натовские державы слишком одурачены собственной пропагандой, политической продажностью и зависимостью своих капиталистических экономик от военно-промышленных дельцов, — считает Каннингем.

Ранее военкор Андрей Коц заявил, что страны — члены НАТО обещаниями о поставках тяжелой бронетехники выводят военную помощь Украине на новый уровень.

Он добавил, что Вашингтон выписал Киеву самый крупный транш на $3,75 миллиарда. В пакет помощи войдут больше 300 бронетранспортеров, в том числе 50 БМП M2 Bradley с боекомплектом, которые ранее не появлялись на Украине.