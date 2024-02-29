В Британии раскрыли причину «паники» Макрона Военэксперт Меркурис: Макрон запаниковал из-за новостей с Украины

Фото: Thierry Stefanopoulos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон спешно созвал конференцию по Украине, потому что получает тайную информацию о тяжелом положении на фронте, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran. По его мнению, ситуация наверняка еще хуже, чем известно аналитикам и простым людям.

Паника Макрона <...> наводит на мысль, что они получают информацию с Украины. А это говорит о том, что ситуация там еще хуже, чем известно даже нам, людям, следящим за ходом конфликта день за днем, — сказал аналитик.

Ранее лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франции надо выйти из Североатлантического альянса после заявления президента о возможной отправке войск на Украину. По его словам, глава страны ведет себя как «психопат».

Заявление Макрона об отправке войск на Украину, как позднее пояснил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню, не означает участие национальной армии в боевых действиях. Военные могут помогать ВСУ в разминировании или обучении украинских бойцов, добавил он.

Однако официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона напомнил, что организация призывает избегать подстрекательской риторики вокруг конфликта на Украине. Он уточнил, что такой позиции они придерживались с самого начала событий.