Парламентский комитет по разведке и безопасности Великобритании обнародовал доклад, лаконично названный «Россия». В нём парламентарии собрали оценки текущей политики Лондона по отношению к нашей стране и рекомендации по улучшению. Как несложно догадаться, Россия в документе представлена как угроза безопасности Соединённого Королевства. При этом британцы признают, что Лондон до сих пор мало что мог противопоставить российскому влиянию и подрывной деятельности.

С первых строк в докладе утверждается, что Россия рассматривает Великобританию как один из главных объектов шпионажа, уступающий разве что США и НАТО. Подрывная деятельность Москвы многогранна, считают в парламенте.

Например, Россия, по их мнению, в последние годы усилила хакерскую активность и дезинформационные кампании в государственных СМИ. Подобная деятельность была замечена во время подготовки к референдуму по Brexit: связанные с Москвой журналисты и хакеры пытались качнуть чашу весов в пользу сторонников выхода Великобритании из Евросоюза. Однако авторы доклада считают, что степень влияния этой деятельности на исход голосования сложно оценить.

Более того, британские спецслужбы, собственно, всерьёз и не пытались этого сделать. На соответствующий запрос парламентариев служба безопасности MI5 прислала ответ, уместившийся на шести строках. Авторы доклада рассматривают это как свидетельство того, что в разведывательном сообществе слишком осторожно относятся к возможности вмешательства России в демократические процессы. Парламентский комитет считает такой подход нелогичным.

Авторы исследования считают, что Лондону нужно наладить лучшую координацию между агентствами и министерствами, которые противостоят российской киберугрозе. В данный момент отдельные аспекты киберзащиты отданы на откуп разным ведомствам, что ослабляет эту деятельность в целом.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит заметить, что авторы документа вообще довольно критично относятся к происходящему в их стране, и практически каждый пункт доклада содержит негативные оценки работы различных ведомств или статей законодательства. Так, один из пунктов озаглавлен «Встречаем олигархов с распростёртыми объятиями». В нём идёт речь о том, что Соединённое Королевство стало «желанным направлением» для российских богачей, наживающих состояние нечестным путём. Так произошло потому, что в 1994 году страна ввела «инвесторский» тип визы, позволяющий получить вид на жительство после значительных инвестиций в местную экономику. В эту категорию попадали в том числе вложения в дорогую недвижимость, что привело к появлению «Лондонграда» в британской столице — сообщества состоятельных российских бизнесменов, а само королевство превратилось в «машину по отмыванию денег».

Соединённое Королевство привлекало российские деньги и почти не задавало вопросов об их происхождении, — указывают члены парламентского комитета. — Сегодня совершенно ясно, что это был контрпродуктивный подход. Благодаря ему появились идеальные механизмы для отмывания нелегальных финансов.

В 2017 году в стране было принято законодательство, призванное побороть эту проблему. Согласно ему, если у британских регуляторов появлялись вопросы к происхождению средств, они могли затребовать у их владельца доказательства их легальности. Хорошо смотревшийся на бумаге, этот закон плохо работает на практике, считают в парламенте. Российские олигархи располагают средствами для найма лучших адвокатов и часто выигрывают судебные тяжбы по поводу их капиталов. Более того, у российских интересов в Великобритании много влиятельных лоббистов — даже в Палате лордов заседают люди, имеющие бизнес-интересы в России.

Но в пылу борьбы с российскими олигархами не стоит забывать, что не все наши граждане едут в Британию с преступными целями. Доклад утверждает необходимость защиты жизни и интересов политических эмигрантов, которые скрылись в королевстве от преследования. Как показал пример убийства Александра Литвиненко и покушения на Сергея Скрипаля, российские спецслужбы могут угрожать жизни россиян даже за рубежом.

Документ также призывает реформировать британское законодательство в части противодействия шпионажу и расширить полномочия спецслужб.

Нынешнее законодательство, позволяющее предпринимать шаги против иностранных шпионов, признано слабым, — заключается в документе. — В частности, Закон о государственной тайне устарел — в данный момент нахождение иностранных агентов в нашей стране не является чем-то нелегальным.

В целом же авторы доклада предлагают оставить попытки построить плодотворные отношения с Россией — это невозможно при нынешнем руководстве в Москве. Вместо этого они советуют сохранить закрытые каналы связи по важным вопросам, но перестать играть в сближение.

После прочтения доклада создаётся впечатление, что его авторы стремятся привести британскую политику по отношению к РФ в соответствие с американской. Не раз в документе упоминается, что та или иная практика в США лучше приспособлена к современным реалиям, чем британская.

Покинув Евросоюз, Лондон сегодня активно ищет сильных союзников, и наиболее логичным из них выглядят как раз Соединённые Штаты. Однако в докладе звучит и желание сохранить свободу действий. Так, в нём подчёркнуто, что вместо секторальных экономических санкций, которые так любят США, Британии стоит вводить ограничения против отдельных российских граждан. Санкции, бьющие по экономике, ударяют и по простым гражданам, то есть по тем, кому Запад вроде бы пытается помочь, считают члены комитета.