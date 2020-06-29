В Британии хотят отменить карантин для части прибывающих из других стран

https://static.news.ru/photo/232cc134-ba23-11ea-8159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс рассказал о планах властей страны по ослаблению карантинных мер. По его словам, в ближайшее время правительство отменит карантин для некоторых людей, прибывающих в страну из-за границы.

Изменения будут касаться авиационного, морского и железнодорожного сообщения, передаёт РИА Новости. Единый центр по биобезопасности, управление по охране общественного здоровья и главврач государства составили список стран, прибытие людей из которых создаёт небольшой риск распространения коронавируса.

Я объявлю дополнительные детали, в том числе полный список стран и территорий, по прибытии из которых не нужно будет проходить карантин, позднее на этой неделе, — подчеркнул он.

Также Министерство иностранных дел хочет пересмотреть рекомендацию для граждан, согласно которой людям не следует путешествовать без необходимости.

С 8 июня все люди, прибывающие в Соединённое Королевство, должны провести две недели на карантине. Исключение сделано только для людей, приехавших из Ирландии, с острова Мэн и с Нормандских островов. Также правило не касается врачей, которые должны лечить COVID-19.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не знает, когда откроются границы, закрытые из-за пандемии нового коронавируса. По его словам, возвращение к обычной жизни происходит постепенно.

Дипломат также прокомментировал попытки россиян выехать за границу через территорию Белоруссии. По его словам, правительство не может «запретить людям пользоваться этой возможностью», однако при принятии подобных решений нужно пользоваться здравым смыслом.

Лавров добавил, что европейские страны пока не рассматривают возможность открытия границ для российских граждан, так как исходят из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ. Это касается США и Бразилии, которые входят в топ-3 стран по числу выявленных случаев заражения.