В Британии более 3 тысяч рейверов собрались на вечеринку в разгар пандемии

https://static.news.ru/photo/c84e18d2-c9d9-11ea-abef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

В Британии огромные толпы любителей повеселиться собрались на живописных холмах городка Бат графства Сомерсет, нарушая требования властей о социальном дистанцировании.

Участники нелегального рейва начали прибывать с ночи и продолжали приезжать даже утром. По словам местных жителей, их громкая музыка слышна в районе 10 миль. В полицию поступило более 120 тысяч звонков с сообщением о мероприятии.

Как рассказали очевидцы, машины рейверов припаркованы на обочинах на всём протяжении объездной дороги. При этом мероприятие выглядит хорошо организованным.

На место гулянки ночью выехали дополнительные патрули полицейских. Были перекрыты подъездные пути, однако люди стали покидать транспортные средства и идти к месту пешком. Сегодня, в воскресенье, 19 июля, в 06:40 утра офицеры всё ещё разворачивали машины.

Закрыть мероприятие ночью полиция не решилась, чтобы не увеличивать риск для общественной безопасности.

Как рассказал главный суперинтендант Ян Уайли, полиция работает совместно со службой скорой помощи, чтобы закрыть это мероприятие контролируемым образом и позволить всем присутствующим безопасно разойтись.

Он также напомнил о риске для здоровья участников массовых мероприятий на фоне пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в Екатеринбурге возле здания правительства прошла массовая «тусовка» с использованием музыки и светомузыки. Полиция проводит проверку по этому факту. Правоохранительные органы возбудили административное производство по статье о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности, писал NEWS.ru.