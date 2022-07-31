В Болгарии сгорел склад, с которого отправляли оружие на Украину В болгарском Карнобате сгорел склад боеприпасов, которые поставлялись на Украину

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Вблизи болгарского города Карнобат сгорел склад списанных боеприпасов, сообщает радиостанция BNR. Отмечается, что хранилище принадлежит владельцу оружейной компании EMCO Эмилиану Гебреву. В 2014 году он занимался поставками вооружения на Украину.

Там хранились боеприпасы с отпавшей необходимостью на заводе. Некая фирма когда-то что-то заказала, потом из-за неуплаты не получила свою продукцию, и нам приходится хранить ее, — рассказал бизнесмен.

Отмечается, что причиной пожара мог послужить один из сработавших боеприпасов. Мэр Карнобата Стефка Иванова заявила, что опасности для населения нет, однако зона вблизи сгоревшего склада будет оставаться закрытой в течение 72 часов.

17 июля грузовой самолет «Антонов», принадлежащий украинской авиакомпании, потерпел крушение на севере Греции. Он врезался в кукурузное поле возле села Палеохори, после чего раздались взрывы. Как выяснилось позже, самолет осуществлял поставку 11,5 тонны оборонной продукции из Сербии.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что его крушение раскрыло схему продажи оружия Киевом. Он считает, что Украина может перепродавать оружие, поставляемое Западом, третьим странам.