В Берлине пригрозили регионам продлением локдауна при несоблюдении запретов

https://static.news.ru/photo/77f651e4-50f0-11eb-98fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Hutzler/Global Look Press

Глава канцелярии федерального канцлера ФРГ и министр Германии по особым поручениям Хельге Браун заявил, что власти страны могут продлить режим локдауна, если отдельные федеральные земли страны не будут соблюдать установленные ограничения, действующие в стране до конца января.

С каждым смягчением сейчас вероятность того, что ограничения потребуются еще дольше, все больше и больше, — приводит РИА Новости слова германского чиновника.

Так, Браун выразил озабоченность из-за сообщений о том, что два региона — Нижняя Саксония и Баден-Вюртемберг — рассчитывают частично открыть начальные школы в середине января.

Если на фоне высокого уровня инфицирования, который мы имеем, распространятся мутаци, то будет очень сложно вообще контролировать рост числа инфицированных, — добавил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель созвала кризисную встречу представителей германских властей. В ходе встречи предполагается обсудить способы увеличения производства вакцины, для этого в ведомстве канцлера хотят создать специальную рабочую группу. В неё войдут глава Минздрава Йенс Шпан, министр экономики Петер Альтмайер, вице-канцлер и глава Минфина Олаф Шольц, а также глава аппарата канцлера Хельге Браун.