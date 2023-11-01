В Бельгии разрешили хоронить питомцев вместе с хозяевами Власти региона Бельгии узаконили практику похорон питомцев с хозяевами

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Власти Валлонского региона Бельгии фактически узаконили практику совместных похорон хозяев и животных, передает РИА Новости со ссылкой на сайт администрации. Из опубликованных разъяснений следует, что животное должно умереть до ухода из жизни его владельца. Эвтаназия питомца после смерти хозяина ради совместных похорон запрещена.

Желание быть похороненным вместе с прахом домашнего животного может быть выполнено только в том случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина, погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно, — говорится в документе.

Бельгийский телеканал RTBF подтвердил, что похоронным бюро уже поступали соответствующие просьбы. Властям пришлось опубликовать уточнения, так как некоторые граждане обращались с требованием об усыплении животных в связи со смертью их хозяев. Постановление позволит избежать путаницы и поспособствует нормальной организации похорон, говорится в публикации.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что родители способны помочь ребенку пережить смерть любимого питомца своей поддержкой. По ее словам, важно донести до детей их собственную ценностью и понимание того, что отпустить животное будет правильным решением.