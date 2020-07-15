В Барселоне 25 июля откроется храм Святого Семейства

https://static.news.ru/photo/89628f60-c6a8-11ea-bd56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) в испанской Барселоне возобновит работу 25 июля. На официальном сайте церкви уже можно приобрести входные билеты.

По выходным храм можно будет посетить с 9:00 до 15:00, а по будням – в утренние часы. Церковь открывают в несколько этапов. Так, 4, 5, 11 и 12 июля в ней смогли побывать медицинские работник главных городских больниц и их семьи, полицейские, а также представители неправительственных, общественных и коммерческих организаций, передаёт ТАСС.

На втором этапе попасть внутрь храма смогут все жители Барселоны. Он будет доступен для бесплатного посещения во второй половине любого выходного дня, начиная с 18 июля и до конца года.

Храм Святого Семейства закрыли для посещения из-за распространения коронавирусной инфекции 13 марта. К 4 июля он не работал уже 114 дней. За всю историю на такой долгий срок церковь закрывалась только во время гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.

Храм был заложен по проекту испанского архитектора Антонио Гауди в 1882 году. Его строительство ведётся на частные пожертвования, и оно до сих пор не закончено. Ежегодно храм посещают примерно 4,5 млн туристов. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил папа римский Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.

Ранее NEWS.ru писал, что в Париже третий этаж Эйфелевой башни начал принимать первых посетителей после закрытия из-за коронавируса. Предыдущие этажи открылись 25 июня. Одними из первых на достопримечательность поднялись туристы из Колумбии и Франции. Для посетителей башни установлен маячный режим. Кроме того, они должны соблюдать социальную дистанцию. На каждом этаже установлен диспенсер с санитайзером.