Верхний этаж Эйфелевой башни открыли для посетителей

Третий этаж Эйфелевой башни начал принимать первых посетителей после закрытия из-за коронавируса. Предыдущие этажи открылись 25 июня.
Одними из первых на достопримечательность поднялись туристы из Колумбии и Франции,
Для посетителей башни установлен маячный режим. Кроме того, они должны соблюдать социальную дистанцию. На каждом этаже установлен диспенсер с санитайзером.
Как писал NEWS.ru, наблюдаются признаки возвращения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Францию, но Париж готов ко второй волне пандемии. Об этом рассказал Макрон во время телевизионного интервью. Он отметил, что в стране есть необходимые запасы масок, респираторов и лекарств.
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