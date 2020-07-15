Верхний этаж Эйфелевой башни открыли для посетителей

https://static.news.ru/photo/6363f512-c6a6-11ea-b48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore via imago-images.de/Global Look Press

Третий этаж Эйфелевой башни начал принимать первых посетителей после закрытия из-за коронавируса. Предыдущие этажи открылись 25 июня.

Одними из первых на достопримечательность поднялись туристы из Колумбии и Франции, передаёт РИА Новости.

Для посетителей башни установлен маячный режим. Кроме того, они должны соблюдать социальную дистанцию. На каждом этаже установлен диспенсер с санитайзером.

Как писал NEWS.ru, наблюдаются признаки возвращения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Францию, но Париж готов ко второй волне пандемии. Об этом рассказал Макрон во время телевизионного интервью. Он отметил, что в стране есть необходимые запасы масок, респираторов и лекарств.