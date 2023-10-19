В Баку пройдет международная конференция против французского колониализма На форуме представители 14 стран обсудят современную «политику рабства Франции»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баку — столица Азербайджанской Республики

Международная конференция «Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость» начнет работу 20 октября в Баку, сообщает Report. Как отмечает издание, форум организован Бакинской инициативной группой против французского колониализма. В конференции примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Как подчеркнул представитель Партии свободы острова Мартиники Люк Френсис Кэрол, Франция — родина великих людей, но это не мешало ей придерживаться политики рабства, и миллионы людей подверглись геноциду с ее стороны. Кэрол отметил, что Мартиника и многие другие страны борются с неоколониальной политикой Франции и намерены положить ей конец.

Гваделупа и Мартиника, а также многие другие страны борются с неоколониальной политикой Франции. Наша цель, цель наших выступлений — положить конец этой политике, — заявил Кэрол.

6 июля 2023 года в Баку по инициативе Центра анализа международных отношений состоялся круглый стол в рамках министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения, членом которого является Азербайджан. Участники договорились о создании Бакинской инициативной группы против французского колониализма.

5 июля в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на встрече Координационного бюро Движения неприсоединения. Как подчеркнул президент, Движение неприсоединения, созданное в результате процесса деколонизации, должно решительно бороться с этим позорным наследием прошлого и способствовать его полному искоренению.

Алиев отметил, что одной из стран, которая всё ещё продолжает политику неоколониализма, является Франция. Он напомнил, что почти 1,5 млн алжирцев были убиты во время геноцида во время французской колонизации. По его мнению, недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что «возмутительная» политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал, добавил президент, и Парижу следует извиниться за времена рабовладения.