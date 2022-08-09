В Австрии заявили о «странной» популярности Путина в Вене и Берлине Wiener Zeitung: поддержка Путина в Австрии и Германии остается высокой

Россия и ее президент Владимир Путин имеют внушительное число сторонников в Австрии и Германии, заявил обозреватель Герхард Лехнер. В статье для австрийской газеты Wiener Zeitung он отметил, что впечатление о единодушной поддержке Украины среди немцев и австрийцев является обманчивым.

Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым — антинатовской риторикой, — подчеркнул автор публикации.

По мнению Лехнера, в Австрии и Германии среди населения зреет недовольство экономическими последствиями антироссийских санкций, среди которых растущая инфляция и чудовищные цены, ожидаемый дефицит газа. Все это уменьшает энтузиазм по отношению к Украине

Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира, — считает обозреватель.

Ранее стало известно, что в России 80% респондентов оценивают работу Владимира Путина положительно. Таковы данные социологического бюллетеня фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Верят главе государства 78% опрошенных жителей страны. Недовольны работой Путина 10% — это более чем вдвое ниже, чем за аналогичный период 2021 года: тогда таковых было 23% опрошенных.