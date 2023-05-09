В Австрии вандалы осквернили памятник советским солдатам В австрийском Эбенфурте вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских солдат

Фото: t.me/RusBotWien_RU

Воинское захоронение советских солдат погибших в ходе Второй Мировой войны в Эбенфурте, Австрия

В австрийском Эбенфурте вандалы осквернили памятник, установленный на месте захоронения погибших в ходе Второй Мировой войны советских солдат, сообщается в Telegram-канале посольства России в стране. Дипломаты заявили, что потребуют от местных властей и МИД Австрии привлечь к ответственности виновных.

Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года, — говорится в сообщении.

Посольство также опубликовало фото, на котором видно, что у изображения советского солдата на барельефе отбита часть лица. Дипломаты отметили, что особенно циничным является тот факт, что памятник осквернен в День Победы.

Ранее сообщалось об осквернении в Германии мемориального комплекса «Зееловские высоты», расположенного недалеко от Берлина. В посольстве России рассказали, что злоумышленники повредили и частично разрушили надгробия на 14 захоронениях. Дипломаты добавили, что местная полиция начала расследование, но при этом усомнились в том, что виновные будут найдены.