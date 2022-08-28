В Австрии призвали остановить безумие на энергетических рынках Европы Канцлер Австрии Нехаммер: мы должны остановить безумие на энергетических рынках Европы

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер поддержал идею введения общеевропейского лимита на цены за электричество, сообщает Reuters. Он прямо призвал «остановить безумие», которое происходит на энергетическом рынке Европы. По словам Нехаммера, эту проблему может решить введение лимита на цены за электроэнергию со стороны 27 стран-членов Евросоюза. Политик назвал текущее ценообразование на рынке электроэнергии ценовым взрывом.

Мы (Евросоюз. - NEWS.ru) должны, наконец, остановить безумие, происходящее на энергетических рынках. А это может произойти только благодаря европейскому решению. Что-то должно наконец случиться. Этот рынок не будет регулировать себя в его нынешнем виде. Я призываю все 27 стран-членов ЕС объединиться, чтобы немедленно остановить этот ценовой взрыв, — заявил Нехаммер.

В материале агентства сказано, что Австрия сильно зависит от российского газа, особенно в сфере промышленности и отопления жилых домов. До начала спецоперации на Украине 80% поставок энергоресурсов шли из России.

Ранее стало известно, что в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВт/ч. Так, в Австрии она составила €707,23 за МВт/ч.