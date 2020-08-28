В Англии на продажу выставили особняк «родственника Олега Дерипаски»

https://static.news.ru/photo/663e427c-e921-11ea-b1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beauchamp Estates

Роскошный особняк Hamstone House с почти вековой историей выставлен на продажу в английском графстве Суррей. Имя нынешнего владельца неизвестно, однако британские СМИ называют его родственником российского предпринимателя Олега Дерипаски.

О родственных связях владельца Hamstone House с российским миллиардером сообщают, в частности, Forbes, The Times и Tatler. По их данным, дом был куплен в 2001 году.

Поместье находится на холме Святого Георга (St George Hill), откуда до центра Лондона — 37 километров. В основном доме площадью 1,8 тысячи квадратных метров располагаются пять спален и восемь санузлов. На участке площадью 3,2 гектара есть бассейн, теннисный корт и английский парк, сказано в объявлении агентства недвижимости Beauchamp Estates.

Hamstone House был возведён в 1930-х годах строительным магнатом Питером Линдом, зять которого был родственником семье Жежер из именитой швейцарской часовой мануфактуры Jaeger-LeCoultre. Архитектор Ян Форбс спроектировал особняк похожим на одну из наиболее популярных в ту пору марок наручных часов — Jaeger-LeCoultre Reverso.

В 1984 году дом семья Линдов продала дом саудовскому принцу, который провел там капитальный ремонт. Тогда в здании появилась 2,5-метровая люстра из венецианского стекла фирмы Lalique. В 2006-м особняк вновь ещё раз отремонтирован нынешним владельцем.

Сейчас Hamstone House выставлен на продажу за £16 млн ($21 млн, или 1,2 млрд рублей).

Миллиардер Дерипаска среди прочего известен тем, что является одним из фигурантов санкционного чёрного списка, составленного в США. Как напоминает РБК, несколько лет назад он был вынужден перевести британскую фирму Terra Services на Валентину Петровну Дерипаску 1938 года рождения и Павла Езубова 1975 года рождения. Имена, фамилии и отчества, а также даты рождения этих людей совпадают с данными матери и двоюродного брата бизнесмена.

Terra Services связана с компаниями, которые владеют во Франции объектами недвижимости, расположенными в двух жилых зданиях в Париже (по адресам: 33 rue de l'Université и 38 rue de Berri) и на одной вилле в Сан-Тропе (по адресу: chemin du Cap Capon Villa Héraclès Cap Capon). В 2018 году владельцами виллы и особняка во Франции стали родственники Дерипаски.

Месяц назад, как писал NEWS.ru, он посетовал на то, что Россия «абсолютно пофигистично» относится к проблеме экономических ограничений, не уделяя должного внимания контрмерам.