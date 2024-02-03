Умер известный болгарский актер и бывший президент «Спартака» Болгарский актер и экс-президент «Спартака» Ишков скончался на 62-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Болгарии скончался известный актер, продюсер и бывший президент футбольного клуба «Спартак» из города Варны Николай Ишков, сообщил его друг и коллега Михаил Билалов на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Ишков ушел из жизни 28 января. Причины смерти не уточняются. Ишкову был 61 год.

Вечером 28 января ушел из жизни мой друг Ники Ишков. Спасибо за наши встречи. Счастливого пути, друг! — написал Билалов.

Ишков родился в Варне в 1962 году. По образованию он является артистом театра кукол. С 1987 года играл на сцене Габровского театра, а в 1990-м начал заниматься продюсированием Национального киноцентра. В кино Ишков дебютировал в конце 1980-х годов. На его счету роли в таких картинах, как «Под прикрытием», «А теперь куда?», и другие.

Болгарский ФК «Спартак» Ишков возглавил в 1994 году и спустя несколько лет стал его владельцем. Местные СМИ сообщали, что под его руководством в течение 10 лет команда добилась величайшего успеха в своей истории.

Ранее после тяжелой и продолжительной болезни скончался российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, известный по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Универ». Артиста не стало на 51-м году жизни. Церемония прощания прошла в храме Вознесения в Москве.