Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джорджо Наполитано

Экс-президент Италии Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни, сообщает издание La Repubblica. Он был первым президентом страны, которого избрали дважды — в 2006 году, а затем в 2013 сроком на два года.

Состояние здоровья политика, участника движения Сопротивления и в прошлом деятеля Коммунистической партии Италии, ухудшилось в последнее время. Несколько месяцев он находился в римской клинике.

В 2015 году он подал в отставку с поста главы государства по причине возраста.

Джорджо Наполитано родился в 1925 году в Неаполе. В 1942 году присоединился к группе молодых антифашистов, в 1945 году вступил в компартию Италии, где стал секретарем неаполитанского отделения. В 1947 году окончил юридический факультет Неаполитанский университет имени Фридриха II.

В 1953 году Наполитано был избран в Палату депутатов итальянского парламента, и оставался ее членом до 1996 года. С 1989-го по 1992 год он был членом Европейского парламента. В июне 1992 года он был избран спикером Палаты депутатов (нижней палаты парламента), и оставался на этом посту до апреля 1994 года.

Избирался членом делегации палаты в Парламентской ассамблеи НАТО. С мая 1996-го по октябрь 1998 года в правительстве Романо Проди был министром внутренних дел.

В начале сентября в возрасте 75 лет скончался бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, сменивший посты министра энергетики США и постоянного представителя при ООН при администрации экс-президента США Билла Клинтона. Вице-президент Центра глобального взаимодействия Ричардсона Микки Бергман сообщил, что отставной дипломат умер в своем доме в Массачусетсе.