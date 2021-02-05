«Укрэнерго» раскрыла объём поставок электроэнергии из России на Украину

https://static.news.ru/photo/61a33526-67af-11eb-ac2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём поставок электроэнергии из России на Украину составляет 500 МВт, а из Белоруссии — 650 МВт. Об этом заявил оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго».

Данные опубликованы на сайте компании. Общий объём поставок из двух государств составляет 1150 МВт.

Ранее украинские власти обратились за помощью к Белоруссии после аварии на Кураховской и Запорожской ТЭС. Они попросили в экстренном порядке предоставить электричество объёмом в 500 мегаватт. Запрос был направлен в компанию «Белэнерго», которая является контрагентом украинской стороны.

Как писал NEWS.ru, на Украине был отменён льготный тариф на электроэнергию для населения. Решение было принято правительством страны по инициативе исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витриенко. С 1 января жители страны начали платить 1,68 гривны за кВт/ч, до этого тариф составлял 0,9 гривны за кВт/ч за первые 100 кВт, а сверх этого лимита — 1,68 гривны. Чиновник объяснил, что тариф необходимо поднять из-за продления до 31 марта 2021 года спецобязательств на рынке электроэнергии по установлению фиксированной цены для потребителей.