Украину предложили переименовать в УГИЛ

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Представитель военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов считает, что Украину нужно переименовывать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, передаёт РИА Новости. Он отметил, что сейчас ключевые посты на Украине занимают выходцы из западных регионов.

Украину нужно переименовать в УГИЛ — Украинское государство Ивано-Франковска и Львова, — сказал Рогов.

Рогов отметил, что ключевые посты в украинском государстве занимают выходцы с запады страны. Именно они, по его словам, занимаются запугиванием местного населения.

Некоторые европейские страны имеют планы на территории западной Украины, считают в России. Об этом может говорить недавний визит в Киев польского президента Дуды, который много говорил о стирании границы между Украиной и Польшей в обозримом будущем.