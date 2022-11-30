Украинских беженцев в Польше обяжут платить за предоставленное жилье Reuters: кабмин Польши обяжет украинских беженцев платить за жилье с марта 2023 года

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В Польше захотели обязать украинских беженцев платить за длительное проживание в предоставленном государством жилье, сообщает Reuters. Соответствующее решение принял кабмин Польши, новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года.

Граждане Украины, которые находятся в Польше в центрах коллективного размещения, будут участвовать в расходах на жилье и питание, — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинцы после 120 дней проживания должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но не более 40 злотых. Те, кто проживают в центрах коллективного размещения свыше 180 дней, должны будут оплачивать 75% расходов, но не более 60 злотых в день. При этом закон предусматривает исключения для беременных женщин и тех, кто не способен зарабатывать на жизнь в силу возраста или болезни.

Ранее сообщалось, что власти Польши готовятся к новой волне украинских беженцев, которые не смогут пережить зиму в городе. По словам воеводы Подкарпатья Эвы Лениарт, муниципальные власти «готовятся ко всем возможным вариантам» и ожидают от 500 до 800 тысяч беженцев с Украины.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица заявила, что беженцы с Украины останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. По ее мнению, проблема заключается в том, что в настоящее время эти семьи считают, что вернутся домой на следующий день после завершения конфликта.