Украинские власти вывозят предприятия из Харькова Ганчев: в Харькове началась эвакуация предприятий и специалистов

Правительство Украины начало вывозить из Харькова на северо-востоке страны стратегические предприятия, научные производства и специалистов, рассказал в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, в городе останутся лишь предприятия, необходимые для ремонта военной техники.

Мы получаем информацию из города о том, что украинское правительство и так называемые власти города и области предпринимают попытку вывезти стратегические предприятия западнее, чтобы они могли функционировать на территории Львовской, Закарпатской областей, а оставить в городе только те предприятия, которые будут по-прежнему производить ремонт военной техники, — заявил чиновник.

Ганчев добавил, что в первую очередь из Харькова эвакуируется дорогостоящее и самое ценное оборудование. Также вывозятся специалисты, обслуживающие и настраивающие технику для запуска мощностей. При этом глава администрации исключил объявление эвакуации людей в городе до того, как ВСУ проведут фильтрацию мужского населения.

Ранее Ганчев сообщил, что с февраля позапрошлого года Харьков покинуло около 40% населения. При этом до начала специальной операции в городе проживало около двух миллионов человек.