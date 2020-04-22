Украинские власти будут регулировать цены на еду

https://static.news.ru/photo/1dede512-848c-11ea-bf99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Myakshykov/Global Look Press

Правительство Украины приняло решение о регулировании цен на 10 социально значимых продуктов питания. Речь идёт о сахаре, гречке, пшеничной муке, макаронах, молоке, хлебе, яйцах, курице, сливочном масле и минеральной воде.

Продавцы должны будут декларировать повышение цен заранее, говорится в тексте постановления кабмина. Если продуты дорожают на 15% и больше — сообщать нужно будет за 30 дней до роста цен, на 10-15% — за 15 дней, на 5-10% — за три дня, передаёт «Интерфакс».

Соответствующие меры будут действовать до окончания карантина в стране.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о распространении коронавируса. По его словам, пик эпидемии на территории государства будет достигнут к началу мая.