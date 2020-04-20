Правительство Украины спрогнозировало пик эпидемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/67fea492-832f-11ea-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Javad Abjoushak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о распространении коронавируса. По его словам, пик эпидемии на территории государства будет достигнут к началу мая.

После этого власти начнут внедрять экономические меры поддержки в кризис, передаёт RNS.

Также он объяснил, что задержки в поступлении данных о заболеваемости из нескольких областей связаны с технической ошибкой из-за перезагрузки оборудования. Кроме того, многие украинцы с подозрительными симптомами отказались от обращения к врачам.

На Укране после заражения коронавирусом скончался 151 пациент, общее число заболевших в стране составляет уже 5710, писал NEWS.ru.