Правительство Украины спрогнозировало пик эпидемии коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о распространении коронавируса. По его словам, пик эпидемии на территории государства будет достигнут к началу мая.
После этого власти начнут внедрять экономические меры поддержки в кризис,
Также он объяснил, что задержки в поступлении данных о заболеваемости из нескольких областей связаны с технической ошибкой из-за перезагрузки оборудования. Кроме того, многие украинцы с подозрительными симптомами отказались от обращения к врачам.
На Укране после заражения коронавирусом скончался 151 пациент, общее число заболевших в стране составляет уже 5710, писал NEWS.ru.
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